Theaterpodcast #50

Regisseur und Performer Benny Claessens reagierte in einem inzwischen gelöschten Tweet auf eine Kritikerin mit der Online-Erwiderung: „Your Time is Over, Darling!“ Und dann soll auch noch die Kritikerinnenjury beim Theatertreffen nach und nach abgeschafft werden. Oder? Ganz klar wurde das nicht bei der Pressekonferenz von Intendant Matthias Pees und der vier neuen Theatertreffen-Leiterinnen zu den Veränderungen bei den Berliner Festspielen. Die Frage lautet also: Quo vadis, Theaterkritik?