Stellen Sie sich das einmal vor: Der Ganges, der dreckigste Fluss der Welt, zieht vor Gericht gegen all jene, die ihn vergiften. Der Amazonas wehrt sich juristisch gegen die Holzfäller und Brandstifter, die ihn roden und anzünden. Das Wattenmeer klagt die Schleppnetzfischer an, deren Netze seinen Boden umpflügen.

Zugegeben: Das klingt zwar irgendwie gut – aber auch ziemlich weit hergeholt. Es könnte sein, dass sich das bald ändert. Denn in der Welt der Gerichte, Gesetzestexte und Parlamente spielt sich gerade eine Revolution ab. Eine mit der Kraft, das Verhältnis von Mensch und Natur grundsätzlich in Frage zu stellen: Die Natur soll eigene Rechte bekommen.

Auch in Kolumbien ist ähnliches passiert. In beiden Ländern kam der Impuls aus indigenen Communities. Nicht, weil diese bessere Menschen sind, sondern weil das Leben mit der Natur für sie und ihre Vorfahren die Voraussetzung war, um zu überleben.

Dass Flussmündungen, Seen oder Berge belebt und beseelt sind und geschützt werden müssen, ist in vielen indigenen Kosmologien selbstverständlich. Aber in der westlichen, mehrheitlich christlich geprägten Welt tut man sich schwer damit, der Natur um uns herum ein Eigenleben zuzusprechen. So sind dann auch unsere Gesetze geschrieben: Natur im juristischen Sinne ist kein Subjekt. Sie ist eine Sache, die man ausbeuten kann.