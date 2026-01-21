TikTok statt Tolkien

Lehrer und Influencer Bob Blume kämpft gegen die Lesekrise

13:09 Minuten Lesen ist gut für die Demokratie, sagt Lehrer Bob Blume, denn es fördert die Fähigkeit, Texte zu verstehen und Gedanken nachvollziehen zu können

Bücher zu lesen und Texte zu verstehen, kostet Zeit und kann anstrengend sein. Es lohnt sich trotzdem, sagt Bob Blume. Der Lehrer und Influencer weiß, wie man auch Lesemuffel für Bücher begeistert - notfalls auch mit ungewöhnlichen Mitteln.