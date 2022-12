Autorin Wei Zhang über Proteste in China

"Die Leute beginnen, ernsthaft zu leiden"

08:02 Minuten Vor allem Studenten begehrten gegen die chinesische Politik auf, sagt Wei Zhang. Doch auch Angestellte würden sich dem Protest anschließen. © picture alliance / AP / Koki Kataoka

Wei Zhang im Gespräch mit Frank Meyer · 30.11.2022

Was verursacht die Proteste in China? Viele Menschen würden sich nicht gegen die Ideologie der Machthaber stellen, sagt die in der Schweiz lebende chinesische Autorin Wei Zhang. Es gehe vielmehr um wirtschaftliches und physisches Überleben.