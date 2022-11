Proteste in China

Widerstand ohne Worte

07:54 Minuten Mit Fantasie gegen ein autoritäres Regime. Der Weiße-Blätter-Protest in China ist geschickt. Denn: Lässt das Regime weiße Blätter zu, zeigt es sich schwach. Geht es mit Gewalt vor, dann eigentlich gegen nichts. © picture alliance / AA / Stringer

Felix Lee im Gespräch mit Dieter Kassel · 29. November 2022, 06:50 Uhr

Weiß ist in China die Farbe der Trauer. Auch daher halten Protestierende dort gerade weiße Blätter in die Luft. Sie zeigen, dass man auch in einem zensierten Umfeld Unmut ohne Worte äußern kann, meint Journalist Felix Lee. Er erklärt die Beweggründe.