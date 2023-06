Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 2916

In dem Film “Where Do We Go from Here?” von 1945 wünscht sich ein ausgemusterter US-Zivilist nichts sehnlicher, als im Zweiten Weltkrieg kämpfen zu dürfen. Für diesen so komischen wie patriotischen Streifen komponierte Kurt Weill den „Song Of The Rhineland”. Und wer schrieb den Text? Von ihm stammen auch die Texte zu Liedern wie „I Got Rhythm“ oder „Nice Work If You Can Get It“, bei denen sein Bruder die Musik schrieb.



Aus dem anglisierten Familiennamen der beiden notieren Sie bitte: den letzten Buchstaben.