250 Jahre USA (4/4)

Demokratie und Polarisierung

34:33 Minuten
Demonstranten tragen während einer Anti-Trump-Demonstration unter dem Motto „No Kings Day“ 2025 in Los Angeles ein übergroßes Transparent mit dem Wortlaut der Präambel der US-Verfassung.
Die "No Kings"-Proteste richten sich gegen Donald Trumps autoritäre Amtsführung als US-Präsident. Mit historischem Recht: Denn einen Alleinherrscher wollten die Gründerväter ja gerade nicht. © Getty Images / Mario Tama
Zilm, Kerstin; Peltner, Arndt; Droesser, Christoph |
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Amerikas Demokratie war einst ein leuchtendes Vorbild für Menschen in aller Welt. Dieses System überlebte Kriege und Krisen, aber was ist die Realität am 250. Geburtstag? Die USA sind hoffnungslos polarisiert, ihre Institutionen unfähig zur Reform.
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