250 Jahre USA (4/4)
Die "No Kings"-Proteste richten sich gegen Donald Trumps autoritäre Amtsführung als US-Präsident. Mit historischem Recht: Denn einen Alleinherrscher wollten die Gründerväter ja gerade nicht. © Getty Images / Mario Tama
Demokratie und Polarisierung
34:33 Minuten
Amerikas Demokratie war einst ein leuchtendes Vorbild für Menschen in aller Welt. Dieses System überlebte Kriege und Krisen, aber was ist die Realität am 250. Geburtstag? Die USA sind hoffnungslos polarisiert, ihre Institutionen unfähig zur Reform.