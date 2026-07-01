250 Jahre USA (3/4)

Wer treibt wirklich den Fortschritt an?

31:44 Minuten
Blick auf den Apple Park. Das Dach ist mit Solarpaneelen bedeckt, die tagsüber Strom liefern.
Das Silicon Valley bei San Francisco gilt Vertretern der "kalifornischen Ideologie" als bestes Beispiel für die Innovationskraft des freien Unternehmertums. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. © Getty Images / P_Wei
Drösser, Christoph |
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Für amerikanische Tech-Bros ist der Staat eine Kraft, die Fortschritt eher bremst. Doch fast alle jüngeren wissenschaftlichen Errungenschaften der USA wurden von staatlichen Institutionen gefördert. Das zeigt auch die Geschichte des Silicon Valley.
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