250 Jahre USA

Wie US-Kultur die Welt eroberte

34:44 Minuten Hollywoodfilme, Netflix und Fast Food; Rock ‚n‘ Roll, Blues und Jazz; Meta, Microsoft und Apple – das alles kam aus den USA und eroberte die Welt. © Getty Images / GC Images / Bauer-Griffin / AaronP

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Die US-Kultur war immer geprägt durch Einwanderer aus aller Welt. Unter Trump wird diese Geschichte zu unterdrücken versucht. Medien und Kulturinstitutionen sollen durch Einschüchterungen auf Linie gebracht werden - aber es gibt kreativen Widerstand.