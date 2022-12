Zensur in China

China befindet sich in der größten Corona-Welle seit Beginn der Pandemie, gleichzeitig hat das Land extrem strenge Corona-Regeln. Die „Null-Covid-Politik“ gehört weltweit zu den härtesten Maßnahmen, die gegen die Ausbreitung des Virus ergriffen wurden. Es gibt immer wieder Lockdowns mit Ausgangssperren, Massentests in kurzen Abständen, Kontaktverfolgung und Zwangsquarantäne in eigens dafür eingerichteten Orten.