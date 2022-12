Proteste in China

Als in den vergangenen Tagen Hunderte Menschen in China gegen die Null-Covid-Politik protestiert haben, berichtete auch die „Zeit“-Korrespondentin Xifan Yang darüber. „Ich war am Sonntag bei den Protesten, und da ist etwas ganz Besonderes passiert“, erzählt sie. „Da wollten viele junge Menschen auf einmal reden. Das war in den letzten Jahren zunehmend so, dass überhaupt niemand mehr in China mit einem sprechen wollte, teilweise auch nicht mehr anonym.“