Gemeinsame Erinnerungen - Wie können wir unsere Familiengeschichte (n) bewahren?

„Jedes Leben ist einzigartig und es wert, in der Erinnerung bewahrt zu werden“, sagt Michaela Frölich . Die Journalistin und Autorin ist Ghostwriterin und Dozentin für autobiografisches Schreiben. Sie schreibt das Leben anderer auf und hilft Menschen ihre eigene oder die Geschichte ihrer Familie zu verfassen, in Seminaren, Kursen an der Universität in Mainz und ganz individuell.