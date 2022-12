Tag der Menschenrechte

Der Iraner Mohsen Shekari war Rapper und demonstrierte gegen das Regime in Teheran. Er wurde, wie so viele andere in seinem Land in den zurückliegenden Monaten, verhaftet. Der Musiker soll angeblich ein Mitglied der paramilitärischen Basidsch-Miliz mit einer Waffe angegriffen, Schrecken verbreitet und eine Straße blockiert haben.