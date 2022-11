Interessen oder Menschenrechte?

In der Praxis scheint dieses Ziel in den Hintergrund zu treten. Oder gar nicht mehr sichtbar zu sein. Das meint Wenzel Michalski , Direktor von Human Rights Watch in Deutschland, wenn er auf die aktuelle Woche blickt und damit auf die Reise von Außenministerin Annalena Baerbock nach Kasachstan, die der Innen- und Sportministerin Nancy Faeser nach Katar und die des Kanzlers Olaf Scholz nach China.