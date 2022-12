Depression, Essstörung, Alkoholismus

"Reden, reden, reden" ist nach Darstellung der Psychotherapeutin Anke Glaßmeyer für beide Seiten das Wichtigste. Sie selbst litt als Kind an einer Essstörung und gibt ihre Erfahrungen unter anderem auf Instagram weiter. In ihrer Praxis ist sie mit den Sorgen ihrer Patienten zu den Feiertagen konfrontiert. Manche würden sich fragen, wie sie es überhaupt schaffen können, das Haus zu verlassen.

Es sei wichtig, mit nahestehenden Personen vorher zu sprechen und zu klären, wo Schwierigkeiten liegen und wie man unterstützt werden könnte, so Glaßmeyer. "Dann aber auch akzeptieren, dass das Fest vielleicht nicht so wird, wie man es sich wünscht", betont sie. Man sollte als Betroffener die Erwartungen niedrig halten und gut für sich selbst sorgen. Das habe nichts mit Egoismus zu tun.

So könne man es beispielsweise erklären: "Mir geht es gerade nicht so gut, ich habe eine schwierige Phase in meinem Leben, das Jahr war anstrengend, deshalb schaffe ich es dieses Jahr nicht oder ich komme nur für eine Stunde." Es könne auch eine Lösung sein, nur an einem der Feiertage mit der Familie zusammenzusitzen oder sich Pausen zu nehmen.