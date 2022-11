Digitale Behandlung

Wer unter einer psychischen Krankheit leidet, dem kann es passieren, dass ihm sein Arzt oder seine Ärztin eine App verschreibt. Seit 2020 können in Deutschland derartige Online-Programme zertifiziert werden. Was diese bewirken können, erforscht die Psychologin Anne Etzelmüller an der TU München. Sie sieht ein "breites Spektrum" von Anwendungen bei vielen psychischen Problemen.