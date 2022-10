Vorkaufsrecht von Kommunen

Diese Geschichte steht für die Erosion eines Schutzmechanismus der deutschen Wohnungspolitik: das kommunale Vorkaufsrecht in Milieuschutzgebieten. Die Hermannstraße liegt im sogenannten Schillerkiez. Er grenzt an den ehemaligen Flughafen Tempelhof und ist seit dessen Stilllegung eine beliebte Wohngegend. Die Mieten und Immobilienpreise sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen.