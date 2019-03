Vokalensemble Canzone 11 Feiner Klang

Beim Schwäbischen Kunstsommer lernten sich die Sänger kennen. Mittlerweile singen sie seit acht Jahren zusammen. (Canzone11)

Seit 2011 gibt es das Vokalensemble Canzone 11 mit seinen etwa 25 Sängerinnen und Sängern. Auch wenn der Chor in München zu Hause ist, liegen seine Wurzeln irgendwo zwischen dem Bodensee und der bayerischen Landeshauptstadt.

In einer Sommerakademie der schönen Künste trafen unterschiedliche Kunstgattungen aufeinander. Weil es allen so viel Spaß machte, traf man sich fortan regelmäßig. Das Vokalensemble Canzone 11 singt anspruchsvolle Chorliteratur verschiedener Epochen. Ein besonderer Moment war für alle ein Auftritt in der deutschen Kirche in Helsinki und die Zeit, die sie gemeinsam auf der Festungsinsel Suomenlinna verbrachten.

Die nächsten Konzerte des Vokalensembles Canzone 11:

Samstag, den 30.03.2019, 18:00 Uhr

Diner-Konzert im Kloster Irsee

Sonntag, den 31.03.2019, 19:00 Uhr

Konzert in der Blutenburg München