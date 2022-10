Universum Heinrich Schütz – Teil 8

Von wegen nur ein "Kirchenmusiker"

Heinrich Schütz war in jungen Jahren dem Leben mit einer glücklichen Ehe, die leider nur kurz dauerte, sehr aufgeschlossen.

Von Wolfgang Kostujak · 19.10.2022

Heinrich Schütz wird mit Blick auf den großen Anteil an geistlicher Musik in seinem Schaffen gern als federführender Initiator einer evangelischen Musiktradition gesehen. Doch Schütz war Kosmopolit, auch in der Musik.