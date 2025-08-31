Prävention und Reha

Mit Bewegung Herz und Gefäße stärken

Das Herz zu schützen und seine Gesundheit zu wahren, wird gerade im zunehmenden Alter immer wichtiger. Doch wer dabei nur an Gymnastik-Bälle und Terrabänder denkt, irrt: Reha- und Präventionssport bieten ein vielfäligs Kursangebot.

Zahlreiche Vereine bieten Sportgruppen für Menschen mit Herz- oder Gefäßerkrankungen an. Mit den Übungen lassen sich Stoffwechsel und Blutdruck der Betroffenen positiv beeinflussen und die Lebensqualität steigt. Dabei gilt: Bewegung beginnt im Kopf.