Ingeborg Bachmann

Neue Biografien enthüllen verdrängte Familiengeschichte

09:48 Minuten Die Schriftstellerin Ingeborg Bachmann gilt als Ikone der modernen Literatur, deren Werk immer wieder von persönlichen Tragödien überlagert wurde. © picture alliance / brandstaetter images / Otto Breicha

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Ingeborg Bachmanns Werk wird anlässlich ihres 100. Geburtstags im Kino, in der Oper und in Büchern neu entdeckt. Literaturkritikerin Elke Schlinsog stellt drei neue Bachmann-Biografien vor. Dabei kommt eine lange verdrängte Familiengeschichte ans Licht.