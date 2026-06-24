Ingeborg Bachmann

Neue Biografien enthüllen verdrängte Familiengeschichte

09:48 Minuten
Die österreichische Schriftstellerin Ingeborg Bachmann liest neue Arbeiten (Freies Geleit; Exil; Geh, Gedanke). Palais Palffy. 10. Mai 1965. Fotografie von Otto Breicha.
Die Schriftstellerin Ingeborg Bachmann gilt als Ikone der modernen Literatur, deren Werk immer wieder von persönlichen Tragödien überlagert wurde. © picture alliance / brandstaetter images / Otto Breicha
Schlinsog, Elke |
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Ingeborg Bachmanns Werk wird anlässlich ihres 100. Geburtstags im Kino, in der Oper und in Büchern neu entdeckt. Literaturkritikerin Elke Schlinsog stellt drei neue Bachmann-Biografien vor. Dabei kommt eine lange verdrängte Familiengeschichte ans Licht.
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