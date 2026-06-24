Ingeborg Bachmann
Die Schriftstellerin Ingeborg Bachmann gilt als Ikone der modernen Literatur, deren Werk immer wieder von persönlichen Tragödien überlagert wurde. © picture alliance / brandstaetter images / Otto Breicha
Neue Biografien enthüllen verdrängte Familiengeschichte
09:48 Minuten
Ingeborg Bachmanns Werk wird anlässlich ihres 100. Geburtstags im Kino, in der Oper und in Büchern neu entdeckt. Literaturkritikerin Elke Schlinsog stellt drei neue Bachmann-Biografien vor. Dabei kommt eine lange verdrängte Familiengeschichte ans Licht.