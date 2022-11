Kader, Katar, Klima

Maja Göpel

42:59 Minuten Maja Göpel wurde 1976 in Bielefeld geboren, ist als Politökonomin, Transformationsforscherin und -beraterin sowie Nachhaltigkeitsexpertin tätig und hat mehrere Bücher geschrieben. © imago images / photothek / Thomas Koehler

Frenzel, Korbinian · 10. November 2022, 12:05 Uhr

Was Fußball mit Klima zu tun hat und worüber sie sich so richtig aufregt, erklärt Politökonomin Maja Göpel live aus dem Humboldt-Forum. Außerdem spricht sie darüber, wie wir das Klimaruder rumreißen können und was sie von der Weltklimkonferenz erwartet.