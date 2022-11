Maja Göpel zur Klimakrise

Bei der diesjährigen Weltklimakonferenz im ägyptischen Sharm El-Sheikh geht es unter anderem um die Frage, wer für die Schäden aufkommt, die durch den Klimawandel verursacht werden. Zwar nimmt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) teil, was laut der Politökonomin Maja Göpel symbolischen Charakter hat, Vertreter aus großen Industrienationen wie China oder Indien wurden aber nicht entsandt.

Der Klimawandel sei besonders im globalen Süden durch Wetterextreme zu spüren und von dort gebe es nun Schadensersatzforderungen. Göpel beschreibt die Dimension: "Es gibt die Forderung von denjenigen, die am meisten betroffen sind, aber am wenigsten dazu beigetragen haben: Ihr müsst uns kompensieren, auch für die Schäden und Verluste, die noch eintreten werden. Das ist neu, denn die könnten sehr groß werden."

Maja Göpel wurde 1976 in Bielefeld geboren, ist als Politökonomin, Transformationsforscherin und -beraterin sowie Nachhaltigkeitsexpertin tätig und hat mehrere Bücher geschrieben.

Dennoch rät Göpel, die sich in ihrem Lebenslauf selbst als Politökonomin, Transformationsforscherin und -beraterin sowie Nachhaltigkeitsexpertin beschreibt, zu schnellem Handeln in der Klimakrise. "Je länger wir das hinauszögern, umso teurer wird es definitiv für uns werden."

Göpel ist gegen eine Verbotspolitik, spricht sich aber dafür aus, die gesetzten Ziele wirklich ernsthaft zu verfolgen. "Es gibt kein 'Zu spät' in einer offenen Entwicklung", lautet daher Göpels Botschaft. Man könne sich beschleunigende Trends auch entschleunigen oder sogar drehen, so Göpel weiter.

Zwar habe man die selbst gesteckten Klimaziele der Vergangenheit verfehlt, dennoch müsse man Schritt für Schritt vorangehen statt stillzustehen. Daher frage sich Göpel: "Wie kann die Politik weiter so sehr an der Faktenlage vorbeierzählen?

Es fehle ihr nicht nur an klarem Handeln von Seiten der Politik, sondern auch an entschiedener Rhetorik, sagt die Ökonomin. "Ich finde es fragwürdig, wieso ein Verkehrsministerium nicht mehr in die Zange genommen wird", um beispielsweise schnelle Mobilitätslösungen zu schaffen.