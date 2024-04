In einem Werbefilm zur Zahngesundheit aus dem Jahr 1974 fordert die DDR die Bevölkerung auf, sich regelmäßig um die Pflege ihrer Zähne zu kümmern:

Allgemein war Zahnpflege in der DDR ein wichtiges Thema, wollte man doch Mehrkosten für weiterführende Behandlungen, etwa bei Wurzelkanalproblemen oder Entzündungen, verhindern.

Besonders im Bereich des Hochleistungssports war man in puncto Zahnpflege und Prophylaxe der Bundesrepublik Deutschland voraus, erklärt Ivette Szabadi, Sportzahnärztin in Potsdam.

Zu DDR-Zeiten war das deutlich etablierter. Es gab an allen Leistungsstützpunkten auch einen Sportzahnarzt, der sein Knowhow mit eingebracht hat.

Die Sportmedizin - so das „Deutsche Ärzteblatt“ aus dem Jahr 2006 - bescheinigte der DDR einen hohen wissenschaftlichen Leistungsstand in Prävention, Rehabilitation und Leistungsmedizin.

„Stomatologen“, wie die Zahnärzte in der DDR genannt wurden, waren für den dortigen Leistungssport wichtig, denn sportliche Erfolge interpretierte der sozialistische Staat als Symbol der Überlegenheit gegenüber dem kapitalistischen Westen.

Martin Meinhardt, früher Schüler der Kinder- und Jugendsportschule Halle an der Saale. "Wir haben Zahncreme bekommen, die mussten wir nehmen. Wir haben sie jeden Tag genommen, sie wurde direkt von der Schule verteilt. Wir haben sie gerne genommen, sie hat sehr gut geschmeckt." Dann kam die Wende. Und: "Dann wurde ja auch offen darüber geredet, dass es auch ein staatlich verordnetes Doping war. Also war schon ziemlich krass."

Heute gibt es in so gut wie in keiner wichtigen sportmedizinischen Institution von Berlin über Dresden und Leipzig Material über die Betreuung der Athletinnen und Athleten.