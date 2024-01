Wie manche Sportler ihre Zahngesundheit gefährden

Sportzahnmedizin ist für den einstigen DDR-Leistungssportler nach der aktiven Karriere einer seiner Tätigkeitsschwerpunkte. Am Laufband in der Sportzahnakademie in Berlin-Mitte stehend, erklärt er: "Die Kaukraft ist die größte Kraft mit dem größten Ableitungssystem. Und deshalb verstärken wir jeden Belastungsprozess, egal ob psychoemotional durch Knirschen und Pressen oder auch körperliche Belastung mithilfe des Bisses – und das können wir mit solchen Systemen darstellen."