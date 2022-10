"Ich habe die Zahnmedizin eher als präventive Sache gesehen - und gehe auch zur Zahnreinigung und alles, aber die Verbindung zum Sport finde ich sehr interessant", sagt eine Volleyballerinnen des Bundesligisten SC Potsdam. Und eine andere erzählt von einem Fall in der letzten Saison: "Die hatte plötzlich Kieferschmerzen und so viel Schmerzen, dass sie nicht mehr spielen konnte."

Ein akuter Zahnschmerz kann die Leistungsfähigkeit unmittelbar beeinflussen. Das ist natürlich eine Sache, der man aus dem Weg gehen sollte. Die Sportler arbeiten Wochen, Monate auf einen bestimmten Wettkampf hin - und wenn man dann am Tag des Wettkampfes durch Zahnschmerzen ausgebremst wird, ist das sehr, sehr schlecht für den Sportler, den Verein, den Verband. Ein Sportler, der seinen Herzmuskel jeden Tag ausreizt, der braucht keine chronische Zahnfleischerkrankung und keine chronische Wurzelentzündung, wo Bakterien über die Blutbahn zum Herzmuskel kommen oder in die Gelenkkapseln. Das würde den Sportler maßgeblich deutlich mehr schädigen als den klassischen Patienten, der seinen Körper nicht derartig belastet.

In den USA ist die Bedeutung gesunder Zähne bei den Sportlerinnen und Sportlern längst erkannt worden. Auch in der DDR erkannte man die Vorzüge einer regelmäßigen Zahnpflege:

„Da gab es an allen Leistungsstützpunkten auch einen Sportzahnarzt, der sein Know-how mit eingebracht hat. Wir wollen ja als Sportzahnärzte auch Teil der interdisziplinären Betreuung der Sportler sein. In den USA gibt es bei großen Vereinen, Verbänden und College-Teams immer einen Teamzahnarzt, der dort unterstützt. Und die deutsche Gesellschaft für Sportzahnmedizin ist in den letzten Jahren sehr aktiv. Sie bringt dieses Thema zunehmend in die Fläche, zu den Verbänden, zu den Vereinen, aber da gibt es noch Potenzial.“