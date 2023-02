Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 2898

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

1836 schrieb der russische Dichter Nikolai Gogol eine absurde Erzählung über eine Nase, die sich selbständig macht. Nach einer kurzen kriminellen Karriere landet sie schließlich wieder im Gesicht ihres Besitzers. Von 1927 bis 1928 machte dann ein junger russischer Komponist eine Oper aus diesem Stoff. Uraufgeführt wurde sie 1930 in Leningrad, was in diesem Zusammenhang nicht ganz unwichtig ist. Und wie heißt der Komponist?



Den gesuchten Buchstaben finden sie in der hierzulande gebräuchlichen Schreibweise seines Vornamens an vorletzter Position.

2. Frage

1973 erschien das Album eines nordirischen Singer-Songwriters mit dem Titel „Hard Nose The Highway“. Mit der harten Nase meinte er dabei vermutlich sein Durchhaltevermögen im Musikbusiness, das ihm nicht immer wohlgesonnen war (er ihm allerdings auch nicht). Auf der LP befindet sich mit „Warm Love“ auch einer seiner großen Hits. Und wie heißt dieser Ire mit der Soul-Stimme? Um seine ganzen Auszeichnungen zu stehlen, bräuchte man schon einen Kleintransporter.



Der zweite bzw. der vorletzte Buchstabe aus seinem Künstlervornamen bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608.

3. Frage

Ebenfalls 1973 nahm Françoise Hardy das Lied „Rêver Le Nez En L'Air“ auf, was man „Träumen mit der Nase in der Luft“ übersetzen könnte. Zur Musik gesucht wird: ein französischer Schriftsteller aus dem 17. Jahrhundert. In einem populären Versdrama dichtete ihm Edmond Rostand 1897 eine Nase gigantischen Ausmaßes an. Verfilmt wurde diese Geschichte zuletzt 1990 mit Gérard Depardieu in der Hauptrolle.



Den lösungsrelevanten Buchstaben finden Sie im Namen des Dichters, bzw. dem Titel des Dramas oder des Films an erster und an letzter Position.

4. Frage

Wenn Ihnen Ihre Nase nicht passt und Sie über ausreichend finanzielle Mittel verfügen, können Sie Ihrem Zinken eine Schönheits-OP angedeihen lassen. Auf Englisch nennt man so etwas dann einen „Nose Job“. 1969, ein Jahr, in dem musikalisch viel ausprobiert wurde, veröffentlichte auf dem Album „Volume Two“ eine Gruppe aus dem britischen Canterbury die Suite „Esther’s Nose Job“. Und Mike Ratledge, Robert Wyatt, sowie Hugh und Brian Hopper kannte man damals unter welchem Gruppennamen? Benannt hatten sie sich nach einem Roman des Schriftstellers William S. Burroughs.



Zielführend ist hier der vierte Buchstabe vom letzten Wort des Bandnamens.

5. Frage

Zur fünften Musik suchen wir einen Hamburger Volkssänger. Man kannte ihn auch als den „Mann mit der Laute“. Seinen größten Hit hatte er mit dem Lied „An de Alster, an de Elbe, an de Bill“. Einer seiner Wahlsprüche lautete „Gar nich um kümmern“. Er war ein Original von der Waterkant, geboren 1900 in Hamburg; gestorben 1993 ebendort. In den 1970er Jahren vertonte er ein Gedicht des Schriftstellers Carl Wolff mit dem Titel „Die Nase“. Und wie heißt dieser Mann, der auch der Stiefvater von Hans-Olaf Henkel war?



Von den sechs Buchstaben seines Familiennamens sind lösungsrelevant: der zweite oder der fünfte.

6. Frage

2002 besang die US-amerikanische Band Weezer die „Dope Nose“, also eine Marihuana- oder eine Hasch(isch)-Nase. Marihuana zu schnupfen ist allerdings ein schwieriges Unterfangen. Und welche Droge wird klassischerweise über die Nase aufgenommen?



Sechs Buchstaben hat dieser verbotene toxische Turbo, der letzte Buchstabe aus dem Namen dieses Rauschmittels ist auch der letzte des diesmal gesuchten Ratebegriffs.