Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 2897

In der Bibel wird das Paradies als Idealzustand beschrieben: es herrscht Frieden und man muss nicht arbeiten. Die Sängerin des Liedes „Nicht das Paradies“ ist, was das Leben im Diesseits angeht, auch schon mit einer leidlich funktionierenden Beziehung zufrieden. Sie wurde 1979 in West-Berlin geboren, studierte Medizin, stellte dann aber doch die Liedermacherei in den Mittelpunkt ihres Lebens. Eine Zeitlang konnte man gefühlt auf keine Solidaritätsveranstaltung gehen, ohne dieser „Kleingeldprinzessin“ über den Weg zu laufen.



Den Auftaktbuchstaben des diesmal gesuchten Begriffs finden Sie in ihrem Familiennamen an dritter Position.