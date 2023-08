Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 2926

Gesucht wird: ein Substantiv mit sieben Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

In der Popmusik wird der Freitag seit langem als Sehnsuchtstag der arbeitenden Bevölkerung zelebriert. 1992 erschien auf dem Album „Wish“ der britischen Band The Cure das Lied: „Friday, I’m In Love“. In der Sendung zu hören ist es von der US-amerikanischen Gruppe Gruppe Yo La Tengo. Und wer ist seit über 45 Jahren Gitarrist, Sänger und Hauptsongschreiber von The Cure?



Der zweite Buchstabe aus seinem Familiennamen macht den Auftakt zum gesuchten Ratewort.

2. Frage

Im Französischen heißt der Freitag „Vendredi“. Das bedeutet allerdings nicht „Markttag“, sondern geht zurück auf die lateinische Bezeichnung Veneris Dies, also: Tag der Venus. Einen eher als unheilvoll betrachteten Freitag vertonte in den 1940er Jahren unter dem Titel „Vendredi 13“ ein in Belgien geborener Jazzgitarrist (der für viele bis heute der Gitarrist überhaupt ist).



Den lösungsrelevanten Buchstaben finden sie in seinem Künstlervornamen an letzter Stelle.

3. Frage

Im Gegensatz zu einem Sonntagskind scheinen am Freitag geborene Menschen nicht zu den Glückskindern dieser Welt zu zählen. Dieser Ansicht war zumindest der Songwriter Lee Hazlewood als er 1965 das Lied „Friday’s Child“ schrieb. Im Jahr darauf wurde es erstmals von seiner langjährigen Duett-Partnerin aufgenommen. Und auf welchen Namen hört diese wanderstiefelbegeisterte Dame? 1967 sagte sie gemeinsam mit ihrem Vater etwas sehr Dummes.



Aus dem weltbekannten Familiennamen dieser beiden notieren Sie bitte: den ersten Buchstaben.

4. Frage

Im Gegensatz zu vielen anderen Sprachen haben es sich die Portugiesen mit den Wochentagen leicht gemacht: Der Samstag heißt „sábado“, der Sonntag – für Christen ja der erste Tag der Woche – „domingo“. Ab da wird schlicht durchnummeriert. Insofern ist der Freitag für sie der sechste Tag: „Sexta-feira“. Diesen (wie auch alle anderen Wochentage) besang Luísa Sobral 2021 auf dem Album „Camomila“. Zur Musik gesucht wird: die Hauptfigur des Romans von Daniel Defoe, dessen zweiwichtigste Person „Freitag“ heißt.



Aus dem Nachnamen dieses berühmten Schiffbrüchigen notieren Sie bitte: den ersten Buchstaben.

5. Frage

In vielen Familien war früher Samstag der Badetag. 1942 identifizierte Evelyn Künneke in dem Lied „Im Hotel ist immer Freitag“ eben jenen als ihren persönlichen Badetag. In den letzten Jahren ihres Lebens trat die Künneke dann oft im Trio mit den Kolleginnen Brigitte Mira und Helen Vita auf. Und unter welchem schwer selbstironischen Namen kletterten diese drei betagten Diven damals auf die Bühne?



Aus dem Namen dieses in die Jahre gekommenen Trios von Verpackungskünstlerinnen soll notiert werden: vom dritten Wort: der dritte oder der sechste Buchstabe.

6. Frage