Sonntagsrätsel 2882. Ausgabe

Im ersten Lied besingt Gil Scott-Heron gleich zwei seiner musikalischen Vorbilder, deren Kunst er sogar heilende Kräfte zumisst: „Lady Day and John Coltrane“. Letzterer war Saxophonist mit Neigung zum freien Spiel (nach dem sich in den USA auch eine Kirche benannte), erstere war für viele die Jazzsängerin schlechthin. Und unter welchem Namen wurde Lady Day bekannt? Der erste Buchstabe aus ihrem Künstlernachnamen macht den Auftakt zum diesmal gesuchten Ratebegriff.

1909 schrieben sechs Komponisten auf Initiative einer französischen Musikzeitschrift je ein Stück zu Ehren des 100 Jahre zuvor verstorbenen großen Kollegen Joseph Haydn. Eines dieser Stücke trägt den Titel „Menuet sur le nom d‘Haydn“. Und wer hat es geschrieben? Es ist knapp anderthalb Minuten lang; der gesuchte Komponist beherrschte aber auch die längeren Formen, wie sich an seiner vermutlich berühmtesten Komposition, dem „Bolero“, festmachen lässt. Aus dem bekannten Vornamen dieses französischen Impressionisten soll gefunden und aufgeschrieben werden: der erste Buchstabe. Und das bitte in doppelter Ausführung.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608.

Das Lied „By Strauss“ (in der Sendung zu hören in der Version von Ella Fitzgerald) und war ursprünglich ein Partygag. In ihm behauptet der Textdichter, mit Broadway-Melodien nichts anfangen zu können; viel lieber seien ihm die Walzer von Strauss. Die Musik schrieb sein Bruder. Und wie heißt dieses Brüderpaar, das hier seine Kollegen durch den Kakao zieht, sich aber selbstironisch mit ihnen in eine Reihe stellt?

Den rätselrelevanten Buchstaben finden Sie in ihrem Familiennamen an erster Stelle; im Vornamen des für die Musik verantwortlichen Bruders ist es der erste und der fünfte.