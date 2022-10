Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 2881

Am 9. Oktober 2006 verstarb im Duisburger Zoo der Amazonasdelfin Apure. Trotz oder auch wegen seiner Gefangenschaft wurde er knapp 50 Jahre alt und gehörte damit zu den ältesten Delfinen der Welt. Seine Familie steht diesmal im Zentrum des Rätsels.

Gesucht wurde: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und drei Silben.

1. Frage

Den Auftakt macht ein Stück des italienischen Komponisten Luca Marenzio aus dem 16. Jahrhundert: „Chi dal delfino aita“, „Wer vom Delfin in rauen Stürmen singend sich Hilfe erfleht“. In der Sendung zu hören ist es in einer Interpretation durch den RIAS Kammerchor und das Ensemble I Barocchisti. Die Frage zielt auf die Form dieses Gesangstücks. Der Duden definiert sie als „vier- oder mehrstimmiges weltliches Lied mit reichen tonmalerischen Klangeffekten.“ Ihr geistliches Gegenstück ist die Motette. Der erste Buchstabe aus dem Namen dieser in der Renaissance populären Form macht den Auftakt zum gesuchten Begriff.



M – Madrigal

2. Frage

Das Lied „(On) Green Dolphin Street” gehört zu den Standards im Jazz. Geschrieben wurde es für einen Hollywood-Film desselben Titels von 1947. Der „grüne Delfin“ ist hier ein Schiff. In der Sendung zu hören ist das Lied in einer Version von Nancy Wilson und dem George Shearing Quintet. Nun sind Delfine in der Regel soziale Tiere und leben in Gruppen. Und wie nennt man eine solche Gruppe bei Delfinen, aber auch bei Walen? Also nicht Rudel, nicht Rotte, sondern? Der sechste und letzte Buchstabe aus diesem Wort, mit dem vermutlich auch Sie einige Jahre unterwegs waren, bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.



E – Schule

3. Frage

Der Songwriter Fred Neil spielte seine Musik am liebsten den Delfinen vor, für deren Schutz er sich engagierte. Zu seinen bekanntesten Liedern gehört die Komposition „The Dolphins“, in der Sendung wird sie von Beth Orton und Terry Callier gesungen. Fred Neil war mit dem späteren Tierschützer Ric O'Barry befreundet. Der hatte in den 1960er Jahren in Miami jene Delfine trainiert, die die Hauptrolle in zwei Filmen und einer international erfolgreichen Fernsehserie spielten. Letztere wurde in den 1960er Jahren auch im westdeutschen Kinderfernsehen ausgestrahlt. Aus ihrem Titel beziehungsweise dem Namen des Delfins soll notiert werden: der zweite Buchstabe.



L – Flipper

4. Frage

Zu Musik Nummer vier suchen wir die Sängerin und Pianistin. 2006 veröffentlichte sie ihren „Dolphin Song“. Bekannt wurde sie 1992 mit dem Album „Little Earthquakes“. Beide Teile ihres Namens bestehen aus jeweils vier Buchstaben. Den rätselrelevanten Buchstaben finden Sie im Künstlervornamen dieses „Cornflake Girls“ an zweiter und in ihrem Familiennamen an dritter Stelle.



O – Tori Amos

5. Frage

“Oum le dauphin blanc” war in den 1970er Jahren eine beliebte Zeichentrick-Serie in Frankreich. 2012 bis 2020 wurde sie neu verfilmt und war als „Zoom – der weiße Delfin“ auch im deutschen Fernsehen zu sehen. Die Titelmelodie der ersten Serie wurde von einem Mann komponiert, den man auch als den französischen Ennio Morricone bezeichnen könnte. Drei Oscars gewann er, einen davon für die Musik zu dem Film „Yentl“. Dass er der Große der französischen Filmmusik ist, trifft in mehrerlei Hinsicht zu. Rätselrelevant ist hier der sechste Buchstabe aus seinem Familiennamen.



N – Michel Legrand

6. Frage

Auch in dem Lied „Heroes“ von 1977 geht es um Delfine. 2016 nahmen Peter Hein und Family*5 die deutsche Version dieses Liedes neu auf. Gesucht wird der Originalinterpret und Co-Komponist des Liedes. Der letzte Buchstabe aus dem Künstlernachnamen des 2016 verstorbenen Briten, der grade wieder in den Kinos zu sehen ist, beschließt das gesuchte Rätselwort.



E – David Bowie