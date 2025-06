Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 3022

Musik Nummer eins trägt den Titel „Ich beuge meine Knie gegen den Vater“ und stammt aus der Sammlung „Kleine geistliche Konzerte II“. Der Komponist wurde am 18. Oktober 1585 in Köstritz geboren – fünf Wochen später wären sein Sternzeichen und sein Familienname fast deckungsgleich gewesen.

1928 wurde das Theaterstück „Katharina Knie“ von Carl Zuckmayer uraufgeführt. Darin ist Katharina die Tochter des Wanderzirkusbetreibers Karl Knie. 1957 machte ein Komponist aus diesem Stoff ein Musical. Das Lied „Auf der Mundharmonika“ wurde in der Interpretation von Marlene Dietrich populär; in der Sendung wird es von Rio Reiser gesungen. Die Dietrich hatte in den 1920er Jahren bereits in den Revuen „ Es liegt in der Luft“ und „Zwei Krawatten“ des gesuchten Komponisten mitgespielt. Ebenfalls 1957 schrieb er die Musik zu dem Otto Preminger-Film „Die heilige Johanna“.