Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 2998

Gesucht wird: ein Substantiv mit sieben Buchstaben und drei Silben.

1. Frage

Am 11. Juni verstarb eine der französischen Sängerinnen des vergangenen Jahrhunderts. 1962 hatte sie mit dem selbstgeschriebenen Lied „Tous les garçons et les filles“ ihren ersten großen Hit. Ab 1967 war sie mit ihrem Kollegen Jacques Dutronc liiert, den sie 1981 heiratete. In der Sendung zu hören ist sie mit dem von Serge Gainsbourg getexteten Lied „Comment Te Dire Adieu“ aus dem Jahr 1968.

Lösungsorientiert sind zwei Buchstaben aus ihrem (sehr französischen) Vornamen, und zwar: der erste und der letzte.

2. Frage

Am 3. Februar verließ der Bassist Aston "Family Man" Barrett den Planeten. 1970 spielte er zum ersten Mal gemeinsam mit Bob Marley, mit dem er bis zum dessen Tode eng verbunden blieb. Und wie hieß die Gruppe von Bob Marley, in der Family Man seinen charakteristischen Bass spielte – wie z.B. auf dem in der Sendung zu hörenden Stück „Natural Mystic“ vom Album „Exodus“ aus dem Jahr 1977?

Aus ihrem Namen notieren Sie bitte: den vorletzten Buchstaben.

3. Frage

Sechs Tage nach Barrett verstarb in Köln der Sänger der Gruppe Can. Die Mitglieder der Band entdeckten ihn 1970 als Straßenmusiker in München und noch am selben Abend stand er zum ersten Mal mit ihnen auf der Bühne. 1972 veröffentlichte Can das Album „Ege Bamyasi“; in der Sendung zu hören ist das Lied mit dem passenden Titel „Sing Swan Song“.

Aus dem Vornamen des in Japan geborenen Sängers, der von 1970 bis 1973 Teil der Gruppe war, war soll gefunden und aufgeschrieben werden: der dritte von insgesamt vier Buchstaben.

4. Frage

Am 30. November verstarb ein in Wien geborener Komponist und Arrangeur. Von ihm stammt u.a. die Musik zur Fernsehserie „Die Schwarzwaldklinik“.1966 lernte er die Sängerin Hildegard Knef kennen, mit der ihn bis 1975 eine intensive Zusammenarbeit verband, aus der. Lieder wie „Von nun an ging’s bergab“ und „Für mich soll’s rote Rosen regnen“ hervorgingen. In der Sendung zu hören ist ihr Lied „17 Millimeter“ aus dem Jahr 1974.

Gesucht wird: der zweite Buchstabe aus dem Vor- oder dem Familiennamen dieses Komponisten.

5. Frage

Am 6. Februar legte im Alter von 88 Jahren der japanische Dirigent Seiji Ozawa endgültig den Taktstock aus der Hand. Nach seiner Zeit als Assistent von Leonard Bernstein dirigierte er später viele große Orchester. In der Sendung zu hören ist er mit dem dem Orchestre National de France und einem Ausschnitt aus der „Petite Suite“, die ein französischer Komponist 1871 aus seinem Klavierwerk „Jeux d’enfants“ machte.

Aus dem Familiennamen dieses Mannes, von dem auch die Oper „Les pêcheurs de perles“, also: „Die Perlenfischer“ stammt, notieren Sie bitte: den letzten Buchstaben.

Am 28. September ging die Country-Legende Kris Kristofferson von uns. Bereits am 27. Juni verstarb in Texas der vielleicht ultimative Outlaw der Countrymusik. In seinen Liedern verhandelte er kontroverse Themen auf sarkastische Weise, womit er konservative Country-Fans und Hüterinnen und Hüter der Political correctness gleichermaßen auf die Palme brachte – so auch mit dem Lied „Asshole From El Paso“, die Antwort auf Merle Haggards patriotisches „Okie From Musgokee“. Auf der anderen Seite brachte ihm seine Musik Fans wie Bill Clinton, Bob Dylan und Nelson Mandela. Bekannt wurde der Sänger vor allem durch seine Kriminalromane wie „God Bless John Wayne“.

Der vierte Buchstabe aus dem Familienamen dieses jüdischen Cowboys, den man selten ohne Zigarre sah, beschließt das gesuchte Ratewort.