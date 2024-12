Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 2997

„The Twelve Days Of Christmas“ ist der Titel eines traditionellen englischen Weihnachtsliedes. Hierzulande trägt diese Zeitspanne einen besonderen Namen. In der Regel benennt er den Zeitraum vom 25. Dezember bis zum 6. Januar. Dabei geht es wohl vor allem um die Austreibung von Geistern, weshalb es beim deutschen Begriff auch weniger um die Tage geht.

Den Ausdruck „Zwischen den Jahren“ kennt man auch in anderen Sprachen – wenn auch nur in wenigen. Im angloamerikanischen Raum gibt es die „Boxing Week“; in einer nordischen Sprache kennt man die „Mellandagar“ oder auch „Mellandagarna“, also die Zwischentage. 2021 veröffentlichte das Projekt „One Touch Edit & Friends“ den „Mellandagar Blues“. Und in welchem Land bezeichnet man die Tage “Zwischen den Jahren” als „Mellandagar“?