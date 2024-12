Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 2995

1985 gründeten der Sänger Jimmy Somerville und der Keyboarder Richard Coles die Band The Communards. Ihre größten Erfolge hatten sie mit Liedern wie „Never Can Say Goodbye“ und „Don’t Leave Me This Way”. 2005 wurde Coles zum Priester der anglikanischen Kirche ordiniert. Schon vor den Communards hatte er gelegentlich mit Jimmy Somerville in einer anderen Band Musik gemacht, zu deren bekanntesten Liedern Stücke wie „Smalltown Boy“ oder „Why?“ zählen.

1974 nahm sich die Freundin eines bekannten Soulsängers das Leben, nachdem sie ihn zuvor schwer verletzt hatte. Er verstand das als Weckruf und wurde Prediger in der Full Gospel Tabernacle Church in Memphis. Seine großen Hits waren Titel wie “Tired of Being Alone” und “Let's Stay Together”. In der Sendung zu hören ist das Stück „What’s It All About“ von seinem Debutalbum aus dem Jahr 1967. Und wie heißt dieser Sänger und Reverend? Als solcher kommt er auch in dem Lied „Walking in Memphis“ von Marc Cohn vor.