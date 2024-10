Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 2987

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

Zur ersten Musik suchen wir: den Komponisten. Von ihm kennt man vor allem seine sieben Sinfonien sowie die sinfonische Dichtung „Finlandia“ (die übrigens mit dem Text „Land Of The Rising Sun“ Nationalhymne der kurzlebigen Republik Biafra war). In der Sendung zu hören ist die No. drei aus seinen „Fünf Liedern“, Op. 37 mit dem Titel „Soluppgång“, also: Sonnenaufgang (in der Interpretation der Sängerin Karita Mattila). Der dritte Buchstabe aus dem bekannten Vornamen dieses Komponisten macht den Auftakt zum gesuchten Ratewort.

2. Frage

1973 erschien auf dem Plattenlabel Apple Records das Album „Approximately Infinite Universe“. Auf ihm befindet sich das Lied „Waiting For The Sunrise“. Die Sängerin war lange Anwärterin auf den Titel „Unbeliebteste Künstlerin der Popmusik“. Wobei sie selbst sich vermutlich nie primär als Sängerin verstanden hat, sondern vor allem als Konzeptkünstlerin. Aus dem Familiennamen dieser 1933 in Tokyo geborenen Frau soll gefunden und aufgeschrieben werden: der zweite Buchstabe.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608.

3. Frage

1951 hatte ein Gitarre spielendes Ehepaar einen Hit mit dem Lied „The World Is Waiting For The Sunrise“. Er hieß Les Paul. Und wie hieß sie? Aus ihrem Künstlernachnamen notieren Sie bitte: den ersten Buchstaben.

4. Frage

Die zur vierten Musik gesuchte Künstlerin wurde 1979 in Manhattan als Tochter einer amerikanischen Konzertveranstalterin und eines indischen Musikers geboren. Die Single ihres 2004 erschienenen Albums „Feels Like Home“ trägt den Titel „Sunrise“. Ihr Debutalbum „Come Away With Me“ katapultierte Sie 2002 aus dem Stand an die Spitzenpositionen der Hitparaden. Aus ihrem Vornamen isolieren und notieren Sie bitte: den vierten Buchstaben.

5. Frage

1928 komponierte Sigmund Romberg gemeinsam mit Oscar Hammerstein II. das Lied „Softly, As In A Morning Sunrise“ für die Operette „The New Moon“. Das Stück wurde bald zum Jazzstandard und erfreute sich zahlreicher Interpretationen, darunter auch vom Modern Jazz Quartet. Hier war es vor allem ein Vehikel für die Virtuosität von Milt Jackson. Und der spielte welches Instrument? Aus dessen Namen notieren Sie bitte: den letzten Buchstaben.

6. Frage

Die finale Sonnenaufgangsmusik der Sendung trägt den Titel „Over The Sunrise“ und stammt vom Album „Gemstones“ aus dem Jahr 2005. Zur Fahndung ausgeschrieben ist: der Sänger und Komponist. Vielen gilt dieser US-amerikanische Songwriter und Maler als wichtigster Vertreter des Genres „Anti-Folk“. Der erste Buchstabe aus dem Familiennamen des Urenkels von Felice Bauer, der Verlobten von Franz Kafka, ist der letzte des diesmal gesuchten Ratebegriffs.