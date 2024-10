Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 2985

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

Orpheus ist Sänger und Dichter und spielt die Leier wie sonst keiner. Als seine Frau Eurydike stirbt, steigt er hinab in die Unterwelt und bezirzt dort die zuständigen Götter mit seinem Gesang. Sie geben ihm Eurydike zurück – unter einer Bedingung: beim Aufstieg in die Oberwelt darf Orpheus sich nicht nach ihr umschauen. Da er ihre Schritte hinter sich nicht hört, tut er es doch – und Eurydike muss zurück ins Totenreich. 1956 verlegte der brasilianische Dichter Vinícius de Moraes die Handlung für ein Theaterstück in den Karneval von Rio. 1959 machte der französische Regisseur Marcel Camus daraus den Film „Orfeu Negro“. Aus dessen Soundtrack stammt das Lied „Manhã de Carnaval“ (in der Sendung zu hören in der Interpretation von Astrud Gilberto). Gesucht wird: der Komponist des Liedes.

Aus dem Familiennamen dieses Gitarristen (der nicht Baden Powell heißt) notieren Sie bitte: den dritten Buchstaben.

2. Frage

„Orpheus“ ist der Titel eines Stücks vom Album „Secrets Of The Beehive” des britischen Sängers David Sylvian. Zur Musik gesucht wird: der Fluss, der in der griechischen Mythologie die Grenze zwischen der Welt der Lebenden und dem Totenreich bildet. In ihm wurde Achilles von seiner Mutter gebadet.

Aus diesem Flussnamen mit vier Buchstaben soll gefunden und aufgeschrieben werden: der dritte.

3. Frage

Ein Lied über Orpheus kommt auch in dem vermutlich 1613 uraufgeführten Drama „Heinrich VIII.“ (bzw. „Henry VIII“) vor. Oft sind seine Worte vertont worden; in der Sendung zu hören ist eine sehr frühe musikalische Adaption von Matthew Locke. Wir suchen: den Mann, der das Theaterstück geschrieben hat.

Aus dem Vornamen dieses englischen Dichters notieren Sie bitte: den letzten Buchstaben.

4. Frage

1950 machte Jean Cocteau einen Film mit dem Titel: „Orphée“. Die Hauptrolle spielte Jean Marais, in einer Nebenrolle war die junge Juliette Greco zu sehen. 1993 nahm ein US-amerikanischer Komponist Cocteaus Drehbuch und machte daraus eine Oper (aus der in der Sendung das Stück „Interlude“ zu hören ist). Seine erste Oper mit dem Titel „Einstein On The Beach“ wurde bereits 1976 uraufgeführt; einem breiten Publikum wurde er durch die Musik zu dem Dokumentarfilm „Koyaanisqatsi“ bekannt.

Lösungsorientiert ist: der erste oder der letzte Buchstabe aus seinem Vornamen.

5. Frage

Opern über Orpheus und Eurydike gibt es wie Sand am Meer. Die bekannteste von ihnen ist vermutlich „Orfeo ed Euridice“ von Christoph Willibald Gluck. Aus dieser 1762 in Wien uraufgeführten Oper stammt die Arie des Orpheus „Ach, ich habe sie verloren“. 1938 wurde sie in einem deutschtümelnden Film mit dem Titel „Heimat“ von einer Frau gesungen. Und wie heißt dieser UfA-Star mit der dunklen Stimme? Um ihn zu erraten, muss (hoffentlich) kein Wunder geschehen.

Aus dem Künstlervornamen dieser alten Schwedin notieren Sie bitte: den letzten Buchstaben.

6. Frage

Die finale Musik trägt den Titel „Orpheus“ und stammt vom 2019er Album „Amidst The Chaos“ der US-amerikanischen Singer-Songwriterin Sara Bareilles. Zur Musik gesucht wird: der Name der griechischen Unterwelt, bzw. ihres Herrschers (dessen römischer Kollege auf den Namen „Orkus“ hört).

Der vorletzte Buchstabe aus diesem Wort mit fünf Buchstaben ist der letzte des diesmal gesuchten Ratebegriffs.