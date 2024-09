Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 2984

Gesucht wird: ein Substantiv bzw. ein Eigenname mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

Am 1. Dezember 1967 erschien das Album „Axis: Bold As Love“. Der Gitarrist, der es mit seiner erfahrenen Band aufnahm, hatte sich innerhalb nur eines Jahres von einem Niemand zum Superstar entwickelt – spätestens mit seinem Auftritt beim Monterey Pop Festival im Sommer zuvor gehörte er zu den prägenden Musikern des „Summer Of Love“. Im Lied „Little Wing“ beschreibt er eine Art weiblichen Schutzengel.

Der erste Buchstabe aus dem Familiennamen dieses Übergitarristen eröffnet die Buchstabenjagd.

2. Frage

Auch zur Musik Nummer zwei fahnden wir nach dem Sänger und Gitarristen. Beim Monterey Pop Festival trat zwar seine Band Buffalo Springfield auf; er selbst war allerdings nicht dabei. Dafür stand er, wie auch der zur ersten Musik gesuchte Künstler, 1969 in Woodstock auf der Bühne. 1980 veröffentlichte er auf einem Album mit dem geflügelten Titel „Hawks & Doves“ ein Lied, das ebenfalls „Little Wing“ heißt.

Der zweite Buchstabe aus seinem Vornamen bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.

3. Frage

1961 schrieb Sam Cooke das Lied „Cupid“, das in der Folge oft neu interpretiert wurde – zuletzt von Amy Winehouse (deren Version in der Sendung zu hören ist). Cupid bzw. Cupido ist der Gott der Liebe aus der römischen Mythologie. Bekannter ist er unter dem Namen „Amor“. Und wie heißt Amors griechisches Pendant? Also quasi sein Vorläufer?

Aus seinem Namen mit (ebenfalls) vier Buchstaben notieren Sie bitte: den zweiten.

4. Frage

„Der Engel“ ist ein Lied für zwei Singstimmen und Klavier des russischen Komponisten Anton Grigorjewitsch Rubinstein. Zur Musik gesucht wird: der wichtigste bzw. der oberste der Erzengel. Er hat am 29. September Namenstag – den er sich allerdings mit zwei seiner Kollegen teilen muss. Zudem ist er auch der Schutzpatron Deutschlands.

Aus seinem Namen soll gefunden und aufgeschrieben werden: der erste Buchstabe.

5. Frage

Beim Thema „Menschen mit Flügeln“ fällt vielen vermutlich als erstes Ikarus ein. Laut der griechischen Mythologie – in der es von beschwingten Menschen ja nur so wimmelt – baute sein Vater Daidalos sich und Ikarus Flügel, indem er Federn mit Wachs an Stangen klebte. Entgegen der väterlichen Warnung flog Ikarus zu nah an die Sonne. Das Wachs schmolz, Ikarus stürzte ab. Ein Lied mit dem Titel „Ikarus“ befindet sich auf dem Album „Sind so kleine Hände“ von 1979. Wir suchen: die Liedermacherin und Sängerin. Aus dem Vor- oder dem Familiennamen dieser 1983 defacto aus der DDR ausgebürgerten Künstlerin notieren Sie bitte: den zweiten Buchstaben.

Der fünfte aus ihrem Familiennamen geht aber auch.

6. Frage

Zu den unbekannteren geflügelten Figuren der griechischen Mythologie gehört Zephyr aus der Gruppe der Windgötter. 2007 besang eine US-amerikanische Singer-Songwriterin auf ihrem Album „Beauty And Crime“ den Gott oder den gleichnamigen Wind in dem Lied „Zephyr & I“. Ihre Stimme kennen Sie vielleicht aus „Tom’s Diner“.

Der erste Buchstabe ihres Vornamens ist der letzte des diesmal gesuchten Ratewortes.