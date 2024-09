Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 2981

Gesucht wird: ein Substantiv mit sieben Buchstaben.

1. Frage

Den Auftakt macht das „Siegfried-Idyll“ von Richard Wagner. Als Nibelungen-Fan hatte er seinen Sohn nach dem sagenhaften Drachentöter benannt. Der war durch ein Bad im Blut des von ihm erlegten Fabeltieres unverwundbar geworden – bis auf jene Stelle zwischen den Schultern, an die sich ein kleines Lindenblatt verirrt hatte. Das wusste nur seine Frau, die diese Achillesferse des Helden dann versehentlich seinem Mörder Hagen von Tronje verriet.

Aus dem Vornamen von Siegfrieds Frau soll gefunden und notiert werden: der dritte oder der drittletzte Buchstabe.

2. Frage

Musik Nummer zwei stammt von dem senegalesischen Sänger Tapha Ndiongue und trägt den Titel „Dianfa“, zu Deutsch „Verrat“. Zur Musik gesucht wird: die Bezeichnung für eine Person, die eine andere verrät, verleumdet oder anzeigt. Das Wort stammt aus dem Lateinischen und hat zehn Buchstaben.

Den rätselrelevanten Buchstaben finden Sie an dritter, an fünfter und an neunter Position.

3. Frage

Der ultimative Verrat des Christentums ist vermutlich der von Judas an Jesus. 1970 versetzte sich Roy Harper in dem Lied „Don’t You Grieve“ in die Rolle des Judas. Gesucht wird: das Areal am Westhang des Ölbergs in Jerusalem, in dem dieser Verrat laut der Evangelien von Markus und Matthäus stattfand.

Aus dem Namen dieses Gartens soll notiert werden: der dritte Buchstabe.

4. Frage

Musik Nummer vier trägt den Titel „Prodosia“, das griechische Wort für „Verrat“. Geschrieben hat es Manos Hadjidakis, wir suchen: die Sängerin. Sie begann ihre Karriere als Jazzinterpretin, später wechselte sie zur leichteren Unterhaltung. So Gott will, wird sie am 13. Oktober dieses Jahres ihren 90. Geburtstag feiern. Auf ihrer Abschiedstournee sang sie das Lied zwischen „Weiße Rosen aus Athen“ und „Me And Bobby McGee“.

Aus dem Namen dieser griechischen Sängerin notieren Sie bitte: die letzten beiden Buchstaben.

5. Frage

Manche verraten sich aber auch selbst. So wie die Hauptfigur der Oper „Manon Lescaut“ von 1893. Zumindest äußert ihr Liebhaber, der Student Des Grieux, diese Ansicht in dem Lied „Ah! Manon, mi tradisce“ (in der Sendung gesungen von Jonathan Tetelman). Gesucht wird: der Komponist der Oper (dessen Todestag sich am 29. November 2024 zum 100. Mal jährt).

Rätselrelevant ist: der erste Buchstabe aus seinem Vornamen.

6. Frage

Das letzte Lied der Sendung trägt den Titel „Treason“ und stammt von der neuseeländischen Gruppe The Bats. Zur Musik gesucht wird: der Europäer, der als erster Neuseeland erblickte, die Insel aber aus gutem Grund nicht betrat. Noch vor James Cook verriet er der Welt von der Existenz Neuseelands.

Der dritte Buchstabe aus dem Vornamen dieses fähigen Seefahrers beschließt das diesmal gesuchte Ratewort.