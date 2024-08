Nicht nur big in Bayern!

Den Auftakt macht der berühmteste belgische Chansonnier – wenn nicht der berühmteste Belgier überhaupt. 1929 in Schaarbeek geboren, verbrachte er seine Kindheit in Brüssel. Er selbst sagte mal von sich, er sei „ein Flame, der Französisch spricht“. 1961 nahm er sein Lied „Marieke“ auf Flämisch, also belgischem Niederländisch auf. Und welcher Sänger und Schauspieler feierte in diesem Stück sein Vaterland in seiner Muttersprache?



Zielführend ist: der letzte Buchstabe aus seinem Familiennamen.