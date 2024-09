Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 2980

Gesucht wird: ein Substantiv mit sieben Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

„To swing an election“ heißt soviel wie “die Wahl herumreißen“. 1939 behauptete der Posaunist Jack Teagarden „I swung the election“. Wobei seine Betonung eher auf dem Swing als auf der Wahl lag. Wir suchen: den Komponisten des Liedes. Auch sein Instrument war die Posaune. Als Teagarden das Stück Anfang 1948 erneut aufnahm, war dieser Major der US-Armee bereits seit über drei Jahren mit seinem Flugzeug verschollen.

Rätselrelevant ist: der zweite Buchstabe aus seinem Vornamen bzw. der dritte oder der vierte aus seinem Familiennamen.

2. Frage

Die klassische Musik hat um das Thema Wahlen meistens einen Bogen gemacht. Zu den Ausnahmen gehört das 1893 entstandene Lied „Valgsang“. Und welcher norwegische Komponist schrieb die Musik? Zu seinen bekanntesten Werken gehören die beiden Peer-Gynt-Suiten.

Den rätselrelevanten Buchstaben finden Sie in seinem bekannten Vornamen an vierter und in seinem eher unbekannten zweiten Vornamen an zweiter Position.

3. Frage

Zur häufigsten Kritik an Politikern im Wahlkampf gehört, dass sie ihre Absichten sprachlich verschleiern, nicht-Inhalte in wohlklingende Sprachblasen verpacken und unangenehme Dinge positiv formulieren. 1990 nahm ein Berliner Liedermacher diesen Umstand im Lied „Wahlsonntag“ auf seinem Album „Farben“ auf’s Korn. Wobei er das Lied heute so vermutlich nicht mehr singen würde – 1990 war eben eine andere Zeit.

Der vierte und der letzte Buchstabe aus seinem Vornamen bringen Sie der Lösung zwei Schritte näher.

4. Frage

2023 war in den USA die TV-Serie “Grease: Rise of the Pink Ladies” zu sehen. Sie war als „Prequel“, also als Vorläufer zu dem Film “Grease” konzipiert. Leider war der Serie kein großer Erfolg beschieden. Dabei hatten die Lieder durchaus Qualität, wie man am „ Election Song” hören kann. Gesucht wird: der männliche Hauptdarsteller des Films „Grease“ von 1978.

Aus seinem Familiennamen wollen Sie bitte finden und aufschreiben: den ersten oder den siebten Buchstaben.

5. Frage

Vermutlich zu Beginn der 1950er Jahre nahm der aus Port-of-Spain auf Trinidad stammende Egbert Moore alias Lord Beginner das Lied „General Election“ auf, das vermutlich auf die Wahl in Großbritannien 1951 anspielt. Zumindest war das die letzte, an der der im Text erwähnte Winston Churchill teilnahm. Und wie nennt man diesen aus Trinidad und Tobago stammenden Musikstil? International bekannt wurde er 1945 durch das Lied „Rum and Coca-Cola“ derAndrews Sisters.

Den benötigten Buchstaben finden Sie in seinem Namen an zweiter Position.

6. Frage

2021 veröffentlichten Die Ärzte auf dem Album „Dunkel“ das Lied „Demokratie“. Es trägt den Untertitel „Our Bassplayer hates this song“. Und wie heißt seit 1993 der Bassist der Ärzte?

Der erste Buchstabe aus seinem Familiennamen (oder auch der sechste aus seinem kompletten Vornamen) ist der letzte des diesmal gesuchten Ratewortes.