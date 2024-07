Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 2974

Im Gedicht „Die Wolke“ wendet sich der Autor Alexander Puschkin an die letzte Wolke nach einem Gewitter. Oft ist das Gedicht vertont worden; wir suchen: den prominentesten dieser Komponisten. Seine 1922 in Paris uraufgeführte komische Oper „Mavra“ basiert ebenfalls auf einem Werk Puschkins. Seinen Ruhm sicherte er sich mit Ballettmusiken wie „Der Feuervogel“ oder „Petruschka“. Den gesuchten Buchstaben finden Sie im Vornamen dieses gebürtigen Russen an erster und in seinem Familiennamen an sechster Position.