Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 2973

1. Frage

Zu Musik Nummer eins suchen wir den Komponisten. Als Teenager komponierte er (gemeinsam mit seiner älteren Schwester Fanny) die „Zwölf Gesänge“, op. 8. Die No. fünf von ihnen trägt den Titel „Pilgerspruch“. Geboren wurde er 1809 in Hamburg; gestorben ist er 1847 in Leipzig. Zu seinen bekanntesten Werken gehören die „Lieder ohne Worte“.

Den Auftaktbuchstaben zum gesuchten Ratewort finden sie in seinem zweiten Familiennamen an vierter Position.

2. Frage

Das Lied “I Am A Pilgrim” ist ein christliches Kirchenlied aus den USA, das vermutlich Mitte des 19. Jahrhunderts entstand. Später machte es der Gitarrist Merle Travis zu einem Standard der Country-Musik, das u.a. von den Byrds und Johnny Cash aufgenommen wurde. In der Sendung zu hören ist eine Aufnahme, die Travis 1970 mit der Nitty Gritty Dirt Band machte. Die ersten aus England stammenden Siedler in den USA bezeichnet man auch als „Pilgerväter“. Und wie hieß das Schiff, mit dem sie am 21. November 1620 bei Cape Cod im heutigen Massachusetts landeten?

Aus seinem Namen soll gefunden und aufgeschrieben werden: der vorletzte Buchstabe.

3. Frage

1969 veröffentlichte das Duo Tyrannosaurus Rex das Album „Unicorn“. Auf ihm befand sich das Lied „The Pilgrim’s Tale“. Gut möglich, dass der Songwriter und Sänger des Duos dazu von Geoffrey Chaucers „Canterbury Tales“ aus dem 14. Jahrhundert inspiriert wurde. Später hatte der gesuchte Sänger als Glamrock-Star Hits mit Liedern wie „Get It On“ oder „Children Of The Revolution“ international Erfolg.

Der erste Buchstabe aus seinem Vornamen bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.

4. Frage

1951 wurde in London eine Oper uraufgeführt, die auf John Bunyans christlichem Erbauungsbuch „The Pilgrim's Progress” von 1678 beruht. In der Sendung zu hören ist der „Shepherd’s Song“ bzw. „The Twenty-Third Psalm“. Gesucht wird: der Komponist der Oper. Von ihm stammt auch das Stück “The Lark Ascending”.

Aus dem Vornamen dieses Großneffen von Charles Darwin notieren Sie bitte: den vierten von insgesamt fünf Buchstaben.

5. Frage

1956 nahm eine Gospelgruppe namens The Soul Stirrers das Lied „Pilgrim Of Sorrow“ auf. Kurz darauf verließ der Leadsänger die Gruppe, um eine Solokarriere mit weltlichen Liedern zu starten. Und wie heißt dieser Sänger, der mit Songs wie „Wonderful World“ oder „A Change Is Gonna Come“ große Hits hatte, bevor er Ende 1964 er in einem Motel in Los Angeles erschossen wurde?

Zielführend ist hier: der letzte Buchstabe aus seinem Familiennamen.

6. Frage

Auf Deutsch ist die Pilgerreise auch als Wallfahrt bekannt. Einer der bekanntesten hiesigen Wallfahrtsorte ist das oberbayrische Altötting. In dem Lied „Die Wallfahrt“ tritt dort ein bayrischer Liedermacher mit einem sehr profanen Anliegen vor die schwarze Maria. Der Schöpfer solch melankomischer Lieder wie des „Anlass-Jodlers“ verstarb am 25. Juni dieses Jahres.

Der letzte Buchstabe aus seinem Künstlervornamen oder seinem Familiennamen ist auch der letzte des diesmal gesuchten Ratewortes.