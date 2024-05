Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 2965

Er pflügt durch das Wasser – wie ein Schmetterling?

32:47 Minuten Aus griechischer und römischer Zeit sind Schwimmlehrer und Hilfsmittel wie Binsengürtel, luftgefüllte Schläuche oder Korkschwimmgürtel bekannt, denn Schwimmen muss der Mensch erlernen, es ist ihm nicht in die Wiege gelegt. © Mali Maeder

19.05.2024

Angeblich soll am 19. Mai 1515 Georg von Sachsen Friesland für 100.000 Gulden an den zukünftigen Kaiser Karl V. verkauft haben – und damit auch die beliebten Badeorte an der Nordsee. Aber man kann ja auch im Freibad und im See schwimmen gehen.