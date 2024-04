Was kündigt der Rabe (angeblich) an?

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben

1. Frage

In der Mythologie wird der Rabe zum einen als weise charakterisiert – immerhin ist er ein sehr intelligentes Tier, das bis zu 30 Jahre alt werden kann. Genausooft ist der Rabe aber der (Vor)Bote des Todes. Das rührt vermutlich daher, dass vor allem der Kolkrabe ein starker Fleisch- und Aasfresser ist und daher früher oft auf Schlachtfeldern zu finden war. Darum geht es auch in der ersten Musik der Sendung. Nikolai Medtner komponierte das Lied „Die Raben“; der Text geht zurück auf einen ebenfalls russischen Dichter. Zu dessen bekanntesten Werken gehören das Drama Boris Godunow sowie das Versepos Eugen Onegin.



Aus dem Familiennamen dieses 1837 bei einem Duell ums Leben gekommenen Mannes notieren Sie bitte: den zweiten Buchstaben.

2. Frage

1885 wurde in London die Operette „Der Mikado“ uraufgeführt. Der zweite Akt wird von dem Lied “Braid The Raven Hair“ eröffnet. Im Deutschen kennt man das Adjektiv „rabenschwarz“, im Englischen sagt man dagegen oft nur „raven“. Hier soll also rabenschwarzes Haar geflochten werden.



Aus dem bekannten Namen des Komponistenduos von „The Mikado“ notieren Sie bitte: den letzten Buchstaben.

3. Frage

1976 erschien in der DDR eine LP, auf der Gisela May Kompositionen von Paul Dessau sang. In der Sendung zu hören ist das kurze Lied “Der Rabe”. Zur Musik gesucht wird: der Textdichter dieser „Tierverse“. Geboren wurde er 1898 in Augsburg; gestorben ist er 1956 in Ost-Berlin.



Der vorletzte Buchstabe aus seinem Familiennamen bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.

4. Frage

1980 veröffentlichte der französischer Sänger Ringo das Lied „Qui Est Ce Grand Corbeau Noir“, also: „Wer ist dieser große schwarze Rabe?“. Die Originalversion dieses Liedes war 1979 der einzige Hit des britischen Duo The Buggles.



Aus seinem Titel finden und notieren Sie bitte: vom ersten Wort den vierten, vom zweiten Wort den fünften oder vom dritten Wort den dritten Buchstaben.

5. Frage

1971 veröffentlichte die englische Sängerin Sandy Denny ihr Debutalbum „The North Star Grassman And The Ravens“. In seinem Titellied sind die Raben Vorboten eines Schiffsunglücks. Zur Musik gesucht wird: der Gott aus der nordischen Mythologie, dem zwei Kolkraben namens Hugin und Munin berichteten, was in der Welt vor sich geht.



Vier Buchstaben hat sein Name, lösungsrelevant ist: der dritte.

6. Frage

2006 erschien mit „Verbotene Früchte“ das bislang letzte Album einer Hamburger Band. Das finale Lied dieses Albums trägt den Titel „Ich fliege mit Raben“. Los ging alles 1992 mit der „Ich-Maschine“.



Der zweite oder der siebte Buchstabe des Namens dieser Gruppe aus dem Urschlamm der Hamburger Schule beschließt das diesmal gesuchte Ratewort.