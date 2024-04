Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 2961

Vermutlich 1884 schrieb Johannes Brahms die „Sapphische Ode“ (op 94,4 für tiefe Stimme und Klavier). In der Sendung zu hören ist sie in der Interpretation von Olaf Bär. Die zugehörige Frage zielt auf die Brahms‘ Geburtsstadt. Wie Sappho stammte auch er aus einer Hafenstadt.

Nicht viele von Sapphos Gedichten haben überlebt. Von manchen existieren nurmehr Fragmente. 1904 rekonstruierte der kanadische Dichter Bliss Carman aus ihnen 100 komplette Gedichte. Sieben davon wurden von dem englischen Komponisten Ivor Gurney vertont. In der Sendung zu hören ist Susan Bickley mit dem Lied „The Apple Orchard“. Zur Musik gesucht werden die Schutzgöttinnen der Künste aus der griechischen Mythologie. Hesiod gibt ihre Zahl mit neun an; Sappho wurde oft – z.B. von Platon – als die zehnte bezeichnet.

2013 veröffentlichte John Zorn die Komposition „Dance Of Sappho“. Eines der wenigen komplett erhaltenen Gedichte Sapphos ist das so genannte „Lied auf der Scherbe“. In ihm ruft die Dichterin die griechische Liebesgöttin an, und bittet darum, dass eine andere Frau sie erhören möge. Das Gedicht zählt zu den wenigen Hinweisen darauf, dass Sappho sich zu Frauen hingezogen fühlte. Und wie heißt die griechische Göttin der Liebe, an die Sappho ihre vielleicht bekannteste Ode richtete?