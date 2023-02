Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 2899

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

Den gebürtigen Budapester Michael Curtiz kennt man vor allem als Regisseur von „Casablanca“. 1958 drehte er dann den Film „King Creole“. Zu Beginn des Films singt Danny Fisher – so heißt die männliche Hauptfigur des Films – das Lied “Crawfish”. Und wer war der Hauptdarsteller des Films?



Den gesuchten Buchstaben finden Sie im Familiennamen dieses Sängers an zweiter Position; in seinem zweiten Vornamen ist es der dritte.

2. Frage

Musik Nummer zwei ist ein Lied von Franz Schubert, der es ja auch mit den Fischen hatte: „Liebhaber in allen Gestalten.“ In der Sendung zu hören ist eine Aufnahme des WDR von 1954, es singt Ellinor Junker-Giesen. Gesucht wird der Dichter der Textvorlage. Am 12. Februar 1776 schrieb er sein erstes Gedicht mit dem Titel „Wanderers Nachtlied“. Bis 1782 bestand sein Name aus drei Wörtern, danach waren es vier.



Den benötigten Buchstaben finden Sie in allen Wörtern an zweiter Position.

3. Frage

Die dritte Musik ist eine Doina, also ein rumänisches Volkslied. Gespielt wird sie von dem Sänger Ion Lăceanu – und zwar auf der Schuppe eines Karpfens (die laut Angabe auf dem Plattencover ein Gewicht von 0,4, Gramm hat). Der Titel des Liedes bedeutet übersetzt so viel wie „Am Ufer der Donau“. Und die mündet in welches Gewässer?



Aus seinem deutschen Namen notieren Sie bitte den zweiten Buchstaben.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608.

4. Frage

Zu Beginn der 1990er Jahre schrieb ein Liedermacher aus Weimar für die Gruppe Silly den Text zum Lied „Fliegender Fisch“. Später nahm er ihn in eigener Vertonung unter dem Titel „Fliegender Fisch II“ noch einmal selber auf. In der Sendung zu hören ist das Lied in einer Interpretation der Randgruppencombo aus Tübingen. Den gesuchten Liedermacher kannte man auch als den singenden Baggerfahrer.



Lösungsorientiert ist hier der vierte Buchstabe aus seinem Vornamen.

5. Frage

1970 nahmen Kevin Ayers und Bridget St. Sohn mit „The Oyster And The Flying Fish“ ein Duett auf, das ein Zwiegespräch zwischen einer Auster und einen fliegenden Fisch wiedergibt. Und wer ist quasi der biblische Ahnherr aller Fischer? Auf ihn berufen sich nicht zuletzt die Angler.



Von den sechs Buchstaben seines bekannten Namens notieren Sie bitte den zweiten.

6. Frage

1972 ließ sich Ulrich Roski von Franz Schuberts Kunstlied „Die Forelle“ zu dem Stück „Des Künstlers Fisch“ inspirieren. In der binären Nomenklatur heißt die Forelle: Salmo trutta. Und wer hat diese Form der Bezeichnung erfunden? Der Name dieses schwedischen Naturforschers besteht aus drei Wörtern;



der dritte Buchstabe aus dem zweiten oder der dritte und vierte aus dem dritten Wort seines Namens beschließt den heute gesuchten Ratebegriff.