Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 2894

Gesucht wird: ein Substantiv bzw. ein Adjektiv mit sechs Buchstaben und drei Silben.

1. Frage

Am 30. November verließ uns die Sängerin und Keyboarderin Christine Perfect. 1969 hatte sie als Mitglied der britischen Bluesgruppe Chicken Shack mit dem Lied „I’d Rather Go Blind“ einen ersten kleinen Hit. Im Jahr darauf wechselte sie zur Band ihres Mannes, dem Bassisten John McVie. Und mit welcher Gruppe gelangten die beiden zu Weltruhm? Für das Album „Rumours“, einem der meistverkauften Tonträger der Musikgeschichte, schrieb sie (als Christine McVie) das Lied „Don’t Stop“.

Der erste Buchstabe aus dem Namen dieser Gruppe ist auch der erste des gesuchten Ratebegriffs.

2. Frage

Am 18. Dezember verstarb der britische Sänger Terry Hall. 1977 hatte er im britischen Coventry eine Band gegründete, die eine Mischung aus Punk und Ska spielte. Zu ihren größten Hits zählten Lieder wie „A Message To You, Rudy“ und „Ghost Town“. (In der Sendung zu hören ist die Gruppe mit dem Lied „You’re Wondering Now“ aus einer Session für den BBC-DJ Kid Jensen). Und wie heißt diese Band? Ihr Name besteht aus zwei, manchmal auch aus drei Wörtern – von denen das erste immer der bestimmte Artikel ist.

Rätselrelevant ist der fünfte Buchstabe aus dem zweiten Wort.

3. Frage

Am 5. November verließ die Schlagzeugerin und Sängerin Mimi Parker den Planeten. Seit 1993 spielte sie gemeinsam mit ihrem Mann Alan Sparhawk in der Band Low. In der Sendung zu hören sind sie mit dem Lied „Sea“ von ihrem Debutalbum. Heimat der Gruppe war die gut 86 Tausend Einwohner zählende Stadt Duluth im US-Bundesstaat Minnesota. Und wer ist der große Sohn dieser Stadt? Er wurde dort am 24. Mai 1941 geboren, bevor er seine Gitarre nahm und, passend zu seinem Familiennamen, auf die Walz ging.

Den gesuchten Buchstaben finden Sie in seinem Künstlernamen wie auch in seinem bürgerlichen Namen an letzter Stelle.

4. Frage

Bereits am 17. April starb in Lausanne ein Pianist rumänischer Herkunft. In der Sendung zu hören ist er mit einem kurzen Stück eines seiner präferierten Komponisten: dem „Allegro moderato“ aus den „Six Moments Musicaux“ von Franz Schubert. Einige werden ihn auch als Begleiter der Sängerin Barbara Hendricks kennen. Sein Vor- und sein Familienname bestehen aus jeweils vier Buchstaben. Der Buchstabe, der am häufigsten in ihm vorkommt, ist das „U“.

Rätselrelevant ist aber ein anderer – und den finden Sie an zweiter Position in seinem Vornamen.

5. Frage

Am 29. Dezember verließ uns ein Mann, den man mit Fug und Recht zu den herausragenden Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts zählen kann. 2006 erschien sein einziges Soloalbum, auf dem sich das Lied mit dem passenden Titel „Meu Legado“, also: „Mein Vermächtnis“, befindet. Die Welt kannte ihn unter seinem Spitznamen, mit dem er sich in dem Lied auch selbst bezeichnet.

Vier Buchstaben hat dieser Name; gefunden und notiert werden soll: der dritte.

6. Frage

Am 9. Februar starb Ian McDonald, Gründungsmitglied der Gruppe King Crimson. Auf ihrer epochalen ersten LP “In The Court Of The Crimson King” spielte er auf dem Titeltrack ein Instrument, das oft als der erste Sampler bezeichnet wurde. Die Beatles nutzten es für das Intro von „Strawberry Fields Forever“, die Moody Blues setzten es auf ihrem Hit „Nights in White Satin“ ein.

Der zweite Buchstabe aus dem Namen dieses Instrumentes beschließt den gesuchten Ratebegriff.