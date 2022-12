Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 2891

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben.

1. Frage

1924 wurde an der Wiener Staatsoper das Ballett „Schlagobers“ uraufgeführt. Darin geht es um Kinder, die sich in einer Wiener Konditorei an den dort angebotenen Süßigkeiten delektieren. Eines von ihnen verdirbt sich dabei den Magen und wird in der Folge in Albträumen von den Spezereien heimgesucht – so z.B. im „Tanz des Kaffees“. Die Musik war als eine Hommage an die Wiener Kaffeehauskultur gedacht. Gesucht wird ihr 1864 in München geborener Komponist. Von ihm stammt auch die Tondichtung „Till Eulenspiegels lustige Streiche“.

Den Auftaktbuchstaben zum Rätsel finden Sie an erster, an vorletzter und an letzter Stelle in seinem Familiennamen.

2. Frage

Das Lied „Herr Ober, zwei Mokka“ war in den frühen 1930er Jahren ein populärer Jazzschlager. In den späten 1960ern hatten es auch Karl Dall und Peter Ehlebracht im Repertoire. Und diese beiden sangen das Lied als Teil welcher Gruppe? Benannt hatte sich das Klamauk-Ensemble nach dem Künstlernachnamen eines ihrer Mitglieder.

Aus diesem Namen notieren Sie bitte den vierten Buchstaben.

3. Frage

Für Musik Nummer drei kehren wir nach Wien zurück. In der Sendung zu hören ist die Scherzpolka „Im Kaffeehaus“, gesucht wird ihr Komponist. Nach seinem Familiennamen (und dem seines weniger bekannten Bruders) wurde Ende des 19. Jahrhunderts ein Musikstil benannt, der bis heute mit der Donaumetropole assoziiert wird.

Der achte Buchstabe aus diesem Namen bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.

4. Frage

1935 nahm der Jazz-Trompeter, Bandleader und Sänger Wingy Manone das Stück „Black Coffee“ auf. Zur Musik gesucht wird ein Wort mit neun Buchstaben, das man früher (zumal nach dem Zweiten Weltkrieg) für dünnen Kaffee oder Kaffee-Ersatz verwendete. Rein vom Schriftbild her könnte eine jüngere Generation diesen Begriff für den Namen eines Gangsterrappers halten.

Der rätselrelevante Buchstabe befindet sich in dem gesuchten Wort an zweiter und an siebter Position.

5. Frage

Das Lied „The Coffee Song“ trägt den Untertitel: „They’ve Got An Awful Lot Of Coffee In Brazil“; in der Sendung wird es gesungen von Eydie Gormé (die 1963 mit „Blame It On The Bossa Nova“ ihren größten Hit hatte). Und in welcher Stadt eröffnete das erste Kaffeehaus auf (heutigem) deutschem Boden? Dort wird noch immer viel Kaffee umgeschlagen und häufig auch gleich geröstet. Die Kaffeedynastie Jacobs hatte an diesem Ort ihren ersten Firmensitz.

Sechs Buchstaben hat der Name dieser Stadt. Lösungsorientiert sind der dritte oder der fünfte.

6. Frage

1968 erschien auf dem DDR-Plattenlabel Amiga mit „Espresso“ die einzige Single der Gruppe „Die Berolinas“, bei denen u.a. auch Hansi Biebl und Reinhard Lakomy mit von der Partie waren. Zur Musik gesucht wird die Pilzerkrankung der Kaffeepflanze, die Kaffeebauern immer wieder zu schaffen macht, da sie große Ernteausfälle verursachen kann. Die Blätter werden dann orange-braun und sehen aus wie oxidiert.

Vier Buchstaben hat der doppeldeutige Name dieser Krankheit; der erste von ihnen beschließt das diesmal gesuchte Ratewort.