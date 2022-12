Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 2890

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

Am 10. Januar 1947 hatte am Broadway das Musical „Finian’s Rainbow” von Yip Harburg, Fred Saidy und Burton Lane Premiere. In den Jahren darauf wurde das Lied “Old Devil Moon“ zum Evergreen. 1965 arrangierte es Bobby Scott für das Album „Is It Really Me!” einer Sängerin, die 1941 in Safed im damaligen Völkerbundsmandatsgebiet Palästina geboren wurde. Mitte der 1960er Jahre machte sie dann im Duo mit ihrem Mann Karriere; größter Hit der beiden war das Lied „Cinderella Rockefella“.



Der zweite Buchstabe aus dem Vornamen dieser israelischen Sängerin eröffnet den Buchstabenreigen.

2. Frage

Die zweite Version von „Old Devil Moon“ stammt aus dem Jahr 1968 und auch hier suchen wir die Sängerin. Ihr größter Hit war das Lied „These Boots Are Made For Walkin’”. Geschrieben hatte es Lee Hazlewood, mit dem sie auch im Duett sang – wenn sie das nicht grade mit ihrem noch viel berühmteren Vater tat, der seit den 1940er Jahren ein Superstar war.



Aus dem Familiennamen von Tochter und Vater wird gesucht: der zweite Buchstabe.

3. Frage

2015 veröffentlichte die Sängerin Melanie Heizmann eine CD mit Gedichtvertonungen, auf der auch das Lied „Der Mann im Mond“ zu finden ist. Die Musik hat ihre Mutter komponiert; die Texte stammen von einer deutschsprachigen jüdischen Dichterin. Geboren wurde sie am 7. Juni 1907 in Chrzanów in Galizien, gestorben ist sie am 21. Januar 1975 in Zürich. Viele ihrer Gedichte wurden vertont, zum Beispiel von der „Kleingeldprinzessin“ Dota Kehr. Man nannte sie auch „den weiblichen Kästner“; bekannt war sie u.a. mit Else Lasker-Schüler und Joachim Ringelnatz.



Der vierte Buchstabe aus ihrem Vornamen bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.

4. Frage

Vom Mann im Mond zum „Mond im Mann“. Diesen Titel trägt ein frühes Chanson des „schwarzen Schafs vom Niederrhein“. Und damit ist der 1925 in Moers geborene und 2005 verstorbene Kabarettist eigentlich ausreichend charakterisiert.



Den benötigten Buchstaben finden Sie in seinem Vornamen und seinem Familienamen an erster Position. Außerdem ist es auch der letzte in seinem Familiennamen.

5. Frage

Musik Nummer fünf trägt den Titel „Klagen ist der Mond gekommen“. Es ist die Nummer zwei aus den „Walzer-Gesängen nach toskanischen Volksliedern von Ferdinand Gregorovius“. Zu den bekanntesten Werken des 1871 in Wien geborenen Komponisten zählt die „Lyrische Symphonie“, op. 18. 1938 flüchtete er nach New York. Den gesuchten Buchstaben finden Sie in seinem Vornamen an dritter und achter Stelle.



Wenn Sie das – vermutlich angeeignete – Adelsprädikat weglassen, finden Sie ihn außerdem an zweiter Position im Familiennamen des Komponisten.

6. Frage

Im letzten Lied der Sendung besingt die Brasilianerin Maria Bethânia den schönen Mond: „Lua Bonita“. Am 11. Dezember 1972 landeten im Rahmen der Apollo 17 Mondmission die beiden vorerst letzten Menschen auf dem Erdtrabanten. Und wie hieß die Landefähre, mit der Eugene Cernan und Harrison Schmitt damals zum Mond flogen? Ihren Namen ist zu finden ist hier die Herausforderung. 1986 war einer Raumfähre gleichen Namens nicht so viel Glück beschieden.



Der vierte oder der fünfte Buchstabe aus diesem Namen beschließt den gesuchten Begriff.